الاتحاد يصل دبي وسييرا يبدأ الإعداد اليوم

الرياض ــ الرياضية | Friday, 25 August 2017 - 16:28 pm

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة دبي الإماراتية بغرض إقامة معسكراً إعدادياً تحضيراً لاستئناف منافسات دوري المحترفين السعودي الذي توقف اعتبارا من الأسبوع الثاني بغرض اتاحة الفرصة للمنتخب لخوض مباراتيه المتبقيتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا حيث يلتقي الأخضر الأمارات يوم 31 الجاري واليابان يوم 5 سبتمبر المقبل .



وينتظر أن يبدأ الفريق تدريباته اعتباراً من مساء اليوم تحت اشراف المدير الفني للفريق التشيلي سييرا ، حيث تقرر يخوض الاتحاد عدداً من المباريات الودية خلال معسكر دبي مع بعض الفرق الإماراتية بحسب ما أعلن النادي الأربعاء الماضي.



وكان الاتحاد قد لعب مباراتين في أول جولتين من دوري المحترفين أمام كل من الباطن وخسرها 3-1 والفيحاء وفاز فيها 5-2.