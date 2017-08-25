ديمبيلي ينتقل إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو

برشلونة - الفرنسية | Friday, 25 August 2017 - 15:21 pm

وقع الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي مهاجم بوروسيا دورتموند اليوم الجمعة عقداً مدته خمس سنوات مع برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مقابل 105 ملايين دولار، فضلا عن المكافآت، حسب ما أعلن النادي الكاتالوني .



وقال النادي الكاتالوني في بيان: "توصل برشلونة وبوروسيا دورتموند إلى اتفاق حول انتقال عثمان ديمبيلي"، مشيراً إلى أن قيمة البند الجزائي لفك ارتباطه مع اللاعب هي 400 مليون يورو.



تجدر الإشارة إلى أن ديمبلي أوقف مؤخراً عن المشاركة مع دورتموند بسبب تغيبه عن التدريبات دون إذن مسبق.



وبات ديمبلي خامس صفقة لبرشلونة هذا الصيف، بعد نيلسون سيمديو وجرارد ديولوفيو ومارلون وباولينيو.