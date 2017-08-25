السومة وخربين يقودان هجوم منتخب سوريا

الرياض - الرياضية | Friday, 25 August 2017 - 18:11 pm

انضم السوريان عمر السومة مهاجم النادي الأهلي وعمر خربين مهاجم الهلال، لبعثة معسكر منتخب بلادهما في مدينة ملاكا الماليزية، وذلك استعداداً لمواجهة قطر وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.



وسيستضيف المنتخب السوري يوم الخميس المقبل 31 من الشهر الجاري، المنتخب القطري ضمن الجولة التاسعة من التصفيات، فيما سيواجه المنتخب السوري في الجولة الأخيرة من التصفيات أمام المنتخب الإيراني يوم 5 سبتمبر من الشهر المقبل.



يشار إلى أن المنتخب السوري يحتل المركز الرابع، برصيد 9 نقاط، في المجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الإيراني، وضمن من خلالها التأهل إلى روسيا رسمياً.



وتشهد مباراة سوريا وقطر المشاركة الأولى للنجم السوري عمر السومة مع منتخب بلاده للمرة الأولى، حيث كانت علاقته متوترة مع إدارة المنتخب السوري في الفترة الماضية.