التعاون يكسب الاتفاق برأسية هزازي

بردية - الرياضية | Friday, 25 August 2017 - 19:50 pm

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الاتفاقي بهدف دون مقابل، في مباراة ودية أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وتمكن اللاعب نايف هزازي المنظم حديثاً للفريق التعاوني من تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.



وتأتي هذه المواجهة ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية، ويذكر أن مسابقة الدوري السعودي تشهد هذه الفترة توقف المنافسات، لمشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، إذ سيلتقي الأخضر يوم الثلاثاء المقبل المنتخب الإماراتي، فيما سيلعب المباراة الأخيرة في التصفيات أمام المنتخب الياباني في الخامس من الشهر المقبل.