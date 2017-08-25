مارفيك يختبر لياقة الصقور أمام عزت

جدة - أحمد اللوقان | Friday, 25 August 2017 - 22:10 pm

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات الشقيق في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، بحضور عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، ليجري بعدها بيرت فان مارفيك المدير الفني اختبار لياقي لكافة اللاعبين، عقِب ذلك تمرين التمرير التكتيكي في مساحات صغيرة وكبيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة أجريت على كامل الملعب ركز من خلالها السيد مارفيك على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.





من جهة أخرى سيواصل الأخضر مساء يوم غدٍ السبت تدريبياته على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عند الساعة 7:30 مساءً.