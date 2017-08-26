شراحيلي يرتدي شعار الرائد

بريدة ـ الرياضية | Friday, 26 August 2016 - 00:00 am

أكدت لـ "الرياضية" مصادر في نادي الرائد أن إدارة التويجري في طريقها إلى إتمام صفقة ضم خالد شراحيلي حارس مرمى الهلال السابق إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

كما تنوي الإدارة إلى إنهاء خدمات البرازيلي إيلي سابيا مدافع الفريق الحالي بناءً على تقرير المدرب توفيق روابح.

وأكدت المصادر ذاتها أن الإدارة أكدت للجهاز الفني أنها لا تمانع في التعاقد مع أي لاعب يحتاج إليه الفريق في الوقت الحالي واضعةً في عين الاعتبار مصلحة النادي على الرغم من الظروف التي تحيط بها مادياً.