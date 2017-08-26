الدوسري يقترب من الشباب

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Friday, 26 August 2016 - 00:00 am

أوضحت لـ "الرياضية" مصادر في نادي الهلال أن عبدالعزيز الدوسري لاعب خط الوسط في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال يسعى جاهداً للتخلص من العامين المتبقيين من عقده الاحترافي مع ناديه قبل بلوغ فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي في 12 سبتمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن اللاعب أصبح قريباً جداً من الانتقال إلى نادي الشباب برغبة الطرفين بعد أن أبدى سامي الجابر مدرب فريق الأخير حاجته إلى خدمات اللاعب خلال هذه الفترة.

وكان الدوسري تسلم قبل أسابيع شيكاً مصدقاً بمبلغ سبعة ملايين ريال تمثل مستحقاته المالية السابقة، الأمر الذي مكن نادي الهلال من تسجيل اللاعبين الجدد في صفوف الفريق هذا الموسم لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت الإدارة الهلالية وقعت العقد الاحترافي الجديد مع الدوسري في مارس 2014 لمدة خمسة أعوام بمبلغ يقدر بنحو 5,5 مليون ريال، ويخضع اللاعب في الفترة الحالية لبرنامج تدريبي انفرادي على فترتين صباحية ومسائية بعد إبعاده من القائمة الأساسية لعدم الحاجة إلى خدماته.