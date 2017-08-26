المنشطات تنتظر سويسرا لتحديد مصير الـ 8

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Friday, 26 August 2016 - 00:00 am

تنتظر اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات رد مختبر لوزان الطبي بسويسرا لمعرفة نتائج العينات التي أخذت لثمانية لاعبين خلال الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفين بواسطة فريق ضباط جمع العينات التابع للجنة.

ومارست فرق المنشطات عملها في أربع مباريات أولاها الهلال والفيحاء في الجولة الأولى، ووقع الاختيار على أربعة لاعبين هم: أسامة هوساوي وسالم الدوسري من الهلال وعبدالرحمن البركة وضيف الله القرني من الفيحاء، وثانيتها مباراة الاتحاد والباطن في الجولة نفسها ووقع الاختيار على كل من ياسين حمزة وعوض الصقور من الاتحاد وناصر العنزي ومزيد العنزي من الباطن.

وفي الجولة الثانية وجد الفريق في مباراة النصر والاتفاق، ووقع الاختيار على سعد لكرو وحسام غالي من النصر، وأحمد الكسار وأسامة الخلف من الاتفاق، وفي لقاء الشباب بالقادسية في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، اختير الجزائري محمد بن يطو ومواطنه جمال بلعمري من الشباب ومن القادسية ستالني أوهاويتشي وناديبولا.

وتواصل لجنة المنشطات إجراءات أخذ العينات خلال الجولات المقبلة لكافة الأندية.

وكان مؤشر العينات الإيجابية التي أخذت من اللاعبين الرياضيين من قبل ضباط جمع العينات في اللجنة خلال منافسات الموسم الماضي منخفضاً بشكل كبير بعد أن وصلت النسبة الإيجابية إلى 0,6% من إجمالي العينات التي بلغت 1200 ع، مقارنة بالمواسم الماضية التي كانت نسبة النتائج الإيجابية نحو 5,6% لـ 600 عينة، وجاء هذا التقدم المطرد بسبب زيادة وعي وثقافة الرياضيين ومعرفتهم بخطورة المواد المنشطة والمحظورة، إلى جانب إدراك جدية الأمر من ناحية العقوبات التي تفرض على اللاعبين المتورطين بالمواد المحظورة دولياً، ما أعطى مؤشراً قوياً في انخفاض ظهور عدد العينات الإيجابية.