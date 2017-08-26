حمد الأهلي ينضم إلى الفيصلي

الرياض ـ محمد السناني | Friday, 26 August 2016 - 00:00 am

وقعت إدارة الفيصلي أمس عقداً احترافياً مع فهد حمد لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم في مقر النادي في مدينة حرمة بحضور مساعد المويس الأمين العام للنادي.

ومثل فهد حمد خلال مسيرته الكروية أندية الشباب والتعاون والأهلي. وقدمت إدارة النادي شكرها لشركة "آر بي أم" على تسهيل إجراءات تسجيل اللاعب.

من جانبه، عبر فهد حمد عن سعادته بتمثيل الفيصلي متمنياً أن يقدم المستوى المأمول الذي يرضي محبي النادي ويحقق تطلعات إدارة النادي والجهاز الفني والإداري.