الهلال يطلب تحويل لقاء العين إلى “الدرة”

الرياض ـ حمد الصويلحي | Friday, 26 August 2016 - 00:00 am

خاطبت إدارة الهلال، الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث إمكانية إشعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنقل لقاء الفريق المقبل أمام العين الإماراتي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا 2017م والأدوار النهائية من ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز إلى ملعب الملك فهد الدولي.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنهم تلقوا طلباً رسمياً من نادي الهلال بطلب نقل اللقاء إلى ملعب الملك فهد الدولي، وستتم دراسة هذا الطلب قبل الرد عليه بشكل نهائي.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إمكانية تغيير الملاعب التي يتم اختيارها من الأندية قبل موعد المباراة بشهر واحد إلا إن كانت مبررات الطلب مقنعة للاستثناء كصيانة الملاعب وهو ما قد يحدث في وضع الهلال إذا أثبت حدوث أعمال صيانة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الفترة التي تصادف موعد اللقاء مما يحتم نقلها إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.