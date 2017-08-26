سييرا يرفض الراحة.. ويركز على القوة

جدة ـ علي العمري | Saturday, 26 August 2017 - 00:00 am

رفض التشيلي خوزيه سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم منح اللاعبين راحة عقب وصولهم إلى دبي أمس وأصر على أداء حصة تدريبية ضمن معسكر الفريق الخارجي الذي انطلق أمس في منطقة جبل علي بالإمارات.

وتركزت التدريبات على الجوانب اللياقية والفنية واختتم سييرا الحصة التدريبية بمناورة تحضيرية لمواجهة فريق الجزيرة الإماراتي ودياً غداً الأحد في ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

وسيجري الفريق ابتداءً من اليوم السبت حصتين تدريبيتين سيركز خلالهما سييرا على رفع المعدل اللياقي بالإضافة إلى تنويع الأساليب التكتيكية التي سينتهجها خلال الموسم الرياضي.

وكانت بعثة فريق الاتحاد قد وصلت أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً ضاحية جبل علي في مدينة دبي لإقامة معسكر إعدادي لمدة 16 يوماً استغلالاً لتوقف الدوري السعودي للمحترفين بسبب مواجهتي المنتخب السعودي أمام الإمارات واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال كأس العالم في روسيا 2018.

وضمت البعثة الاتحادية المغادرة من جدة 30 لاعبا وانضم مباشرة إلى المعسكر الثنائي المغربي أحمد العكايشي والمصري محمود كهربا الذي سيوجد لمدة قصيرة في التحضيرات ثم يتوجه إلى مصر للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية. ويعد الدولي السعودي فهد المولد هو الغائب الوحيد عن المعسكر لانضمامه إلى المنتخب السعودي.