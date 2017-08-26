التعاون يكسب تجربة الاتفاق بهدف هزازي

بريدة ـ الرياضية | Saturday, 26 August 2017 - 00:00 am

فاز فريق التعاون الأول لكرة القدم على نظيره الاتفاق بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف التعاون والمباراة الوحيد نايف هزازي عند الدقيقة "42" من زمن المباراة.

‏وبدأ البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق التعاون بتشكيل مكون من سلطان الغامدي حارس مرمى، وجفين البيشي، وعبدالله الشمري، وفيصل الخراع، ونايف موسى، وإبراهيم البركة، وعبدالعزيز الشريد، وفيصل الرشودي، وعبدالعزيز المغير، ونايف هزازي، وإسماعيل مغربي.

وهدف جوميز من هذا التشكيل إلى إتاحة الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراتي الفريق في دوري المحترفين أمام الفتح والهلال.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى جوميز عدداً من التغييرات للوقوف على مدى جاهزية ومستويات بقية اللاعبين.

وسيخوض التعاون لقاءه الودي الثاني خلال فترة التوقف أمام نادي الحزم بعد غد الإثنين في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد غياب المصري عصام الحضري حارس مرمى التعاون، ومواطنه مصطفى فتحي لاعب الوسط لالتحاقهما بالمنتخب المصري الذي يستعد للقاء أوغندا ضمن تصفيات إفريقيا للمونديال.