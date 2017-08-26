ماتشادو يختبر البرتغالي والبرازيلي

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Saturday, 26 August 2017 - 00:00 am

منح البرتغالي خواكيم ماتشادو مدرب فريق الباطن الأول لكرة القدم اللاعبين راحة من التدريب الصباحي أمس بعد أن وصلت البعثة في وقت متأخر من مساء أمس إلى الرياض لإقامة معسكر تدريبي يستمر إلى الخميس المقبل.

وأجرى الفريق تدريبه مساء على ملعب إعداد القادة ذي الإنجيلة الطبيعية رغبة من المدرب في تعود اللاعبين على اللعب على الأرضية المزروعة بالإنجيلة الطبيعية استعداداً للقاء الشباب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

واعتمد ماتشادو في تدريب أمس على رفع المعدل البدني وزيادة الانسجام بين خطوط الفريق خاصة العناصر التي سيزج بها كعناصر أساسية في مباراة النصر الودية اليوم، إذ سيختبر مدى جاهزية البرتغالي فالدو الهينهو لاعب المحور والبرازيلي لويس بيتي مدافع الفريق تمهيداً لإشراكهما في مباراة الشباب المقبلة.

وستكون مباراة النصر اليوم فرصة للبرتغالي ماتشادو للوقوف على مستوى وجاهزية بعض اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا في الجولتين الماضيتين من الدوري.