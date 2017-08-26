اليوم.. الهلال يعود من الإجازة

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Saturday, 26 August 2017 - 00:00 am

يؤدى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت حصة تدريبية ضمن برنامجهم التدريبي بعد الإجازة التي منحها لهم الجهاز الفني، وسيخضع اللاعبون اليوم إلى تدريبات استرجاعية وتفكيك للعضلات.

وكان الأرجنتيني رامون ديار منح لاعبي الهلال أربعة أيام إجازة عقب فراغهم من مواجهة العين الإماراتي الإثنين الماضي ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي انتهت بالتعادل السلبي. وفضل دياز تنفيذ برنامجه التدريبي في مقر النادي في الرياض دون إقامة معسكر خارجي في ظل التقص العددي في صفوف الفريق نظراً لانضمام عدد كبير منهم إلى المنتخب السعودي الأول الذي يشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 على أن يخوض خلال فترة التوقف مباراة تجريبية أمام فريق الاتفاق يوم 4 سبتمبر المقبل.