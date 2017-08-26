وسط مشاركة السومة.. سوريا والعراق يتعادلان ودياً

الرياض - الرياضية | Saturday, 26 August 2017 - 20:22 pm

شهدت المباراة الودية التي أقيمت اليوم السبت ما بين المنتخب السوري والعراقي، مشاركة عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي، حيث تعادلاً المنتخبين ودياً بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في مدينة ملاكا الماليزية تحضيرا للقاء منتخب قطر الخميس المقبل ضمن الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا 2018.



وتقدم منتخب سوريا أولاً عبر فراس الخطيب في الدقيقة 15 وعادل للمنتخب العراقي مازن فياض في الدقيقة 71.



ويحتل المنتخب السوري المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط ويتعين عليه الفوز في مباراتي قطر وإيران بانتظار نتائج المباريات الأخرى، حيث يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة بـ20 نقطة وتأهل إلى النهائيات يليه منتخب كوريا الجنوبية بـ13 نقطة ثم أوزبكستان بـ12 نقطة، ويأتي منتخب قطر خامسا بسبع نقاط ثم منتخب الصين في المركز الأخير بست نقاط.