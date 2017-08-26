السيتي يتغلب على بورنموث في الوقت القاتل

رويترز - الرياضية | Saturday, 26 August 2017 - 21:04 pm

أحرز رحيم سترلينج هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز 2-1 على أرض بورنموث ليمنح مانشستر سيتي الانتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



وبعد ثواني من انتزاع بورنموث لفرصة اقتناص الفوز عادت الكرة ثانية صوب الاتجاه المعاكس وسكنت تسديدة سترلينج، التي غيرت اتجاهها، شباك الحارس أسمير بيجوفيتش الذي بدا بلا حول ولا قوة.



وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسترلينج بسبب ذهابه للاحتفال مع الجماهير بهدف الفوز وهو الثاني له هذا الأسبوع.



وشكلت هذه نهاية محمومة لمباراة قوية خاصة بعد أن وضع تشارلي دانيلز بورنموث في المقدمة بعد 13 دقيقة من البداية بفضل تسديدة هائلة في شباك الضيوف في هدف سينافس على لقب "افضل هدف في الموسم".



وسدد دانيلز بقدمه اليسرى من اقصى اليسار لتمر الكرة من الحارس إيدرسون نحو الزاوية العليا لمرمى سيتي.



لكن سيتي أدرك التعادل بعدها بثماني دقائق فقط عبر جابرييل جيسوس الذي شارك أساسيا على حساب سيرجيو أجويرو وذلك إثر تمريرة سحرية من لاعب الوسط ديفيد سيلفا.



وتصدى إطار المرمى لمحاولات من الجانبين في الشوط الثاني حيث ارتدت كرة جوش كينج من بورنموث وضربة رأس من نيكولاس أوتاميندي لسيتي من العارضة والقائمين وبدا أن بورنموث في طريقه لاقتناص أول نقطة بالدوري هذا الموسم.



لكن سترلينج تلقى تمريرة من زميله دانيلو داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ليرسل تسديدة غيرت اتجاهها وسكنت شباك أسمير بيجوفيتش.



وركض سترلينج الذي سجل هدف التعادل 1-1 مع إيفرتون يوم الإثنين الماضي، نحو الجماهير التي تجاوزت الحواجز ما دفع الشرطة للتدخل للسيطرة على الموقف.



ومنح الفوز سيتي سبع نقاط من أول ثلاث مباريات ووضع الفريق في صدارة جدول الترتيب مؤقتاً.



وطرد اثنان من لاعبي سيتي في مباراتين متتاليتين عقب طرد كايل ووكر ببطاقة حمراء مباشرة في التعادل 1-1 مع ايفرتون يوم الإثنين الماضي وبدا جوارديولا في غاية الاحباط من قرار طرد سترلينج.



وقال جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس "هل يمكن لأحد أن يشرح لي ما حدث لانني أريد أن أعرف".



"جرى ليحتفلإ إذا لم يكن بوسعك الاحتفال مع الجماهير فيجب أن تلعب بدون جماهير".



وشكلت الهزيمة ضربة قوية لبورنموث الذي تحمل الآن أسوأ بداية منذ صعوده للدوري الممتاز في 2015 حيث خسر كافة المباريات الثلاث التي خاضها، ولن تكون الأمور سهلة لأن الفريق سيتوجه للقاء أرسنال في المباراة المقبلة.



وقال إيدي هاو مدرب بورنموث "أعتقدنا ان كان بوسعنا التمسك بنقطة وكانت لدينا الفرصة للفوز أيضاً، أنا محبط من أجل اللاعبين والجماهير".