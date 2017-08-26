ثنائية ميسي تمنح برشلونة فوزاً صعباً على ألافيس

رويترز - الرياضية | Saturday, 26 August 2017 - 21:29 pm

عوض ليونيل ميسي إضاعة ركلة جزاء في الشوط الأول بتسجيله هدفين في الشوط الثاني ليقود برشلونة للفوز 2-0 على ألافيس اليوم السبت محققاً العلامة الكاملة عقب فوزه مرتين في مباراتين ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.





وتحمل اللاعب الإرجنتيني، الذي سدد في إطار المرمى ثلاث مرات إلا أنه فشل في التسجيل في انتصار فريقه 2-0 على ريال بيتيس، المزيد من الاحباط بعد تصدي فرناندو باتشيكو حارس ألافيس للركلة في الدقيقة 41 عقب تعرض جيرار بيكي لعرقلة.





لكن الحظ ساند ميسي في الشوط الثاني لينهي حالة الصمت بعد مجهود قوي وتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها باليكسيس روانو مدافع ألافيس في الدقيقة 55.





وأظهر أفضل لاعب في العالم خمس مرات قدراته الحقيقية بعدها بتسديدة قوية سكنت الشباك بعد أن أهدى روانو الكرة للبديل باكو الكاسير الذي مررها لميسي.





وحُرم ميسي من تسجيل الثلاثية اليوم بعد أن سدد من خارج منطقة الجزاء لترتد الكرة من العارضة.





وظهر إنزو نجل زين الدين زيدان لأول مرة في مباراة بالدوري الإسباني بعد أن حل بديلاً ضمن صفوف ألافيس في الشوط الثاني إلا أنه لم يستطع مساعدة الفريق القادم من اقليم الباسك على العودة ثانية في النتيجة، وشارك باولينيو لأول مرة مع برشلونة في الدقيقة 88.