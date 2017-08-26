ديبالا يقود يوفنتوس لقلب الطاولة على جنوى

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 26 August 2017 - 21:19 pm

عاد يوفنتوس الساعي إلى لقبه السابع على التوالي، من بعيد وتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي بتحويله تخلفه أمام مضيفه جنوى بهدفين نظيفين إلى فوز ثان، وجاء بنتيجة 4-2 اليوم السبت على ملعب "ماراتسي" في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





ويدين فريق المدرب ماسيميليانو اليغري بالفوز على فريق اسقطه الموسم الماضي على هذا الملعب 1-3، إلى الأرجنتيني باولو ديبالا الذي اعاده إلى اللقاء ثم أدرك له التعادل بتسجيله ثنائية في الشوط الأول.





وفي نهاية اللقاء الذي احتسبت فيه ركلتا جزاء بالاحتكام إلى تقنية الفيديو، سجل ديبالا هدفه الثالث عندما كانت النتيجة 3-2 لمصلحة فريقه بفضل هدف الأكوادوري خوان كوادرادو.





وأثبت يوفنتوس، الفائز في المرحلة الأولى على كالياري 3-0 والذي يفتقد للاعب وسطه كلاوديو ماركيزيو لاسابيع عدة بسبب الإصابة، قوة عزيمة لاسيما أنه تخلف بهدفين بعد 7 دقائق فقط على البداية، إلا إنه حافظ على رباطة جأشه وحرم جنوى في نهاية المطاف من فوزه الأول (تعادل في المرحلة الأولى مع ساسوولو 0-0).





وكانت البداية صعبة جداً على يوفنتوس إذ وجد نفسه متخلفاً بعد 18 ثانية فقط عندما توغل المقدوني غوران بانديف في الجهة اليمنى قبل أن يلعب كرة عرضية حاول جورجيو كييليني اعتراضها، فسددها في زميله البوسني ميراليم بيانيتش ثم تحولت من الأخير إلى شباك الحارس القائد جانلويجي بوفون.





وهو أسرع هدف يدخل شباك يوفنتوس منذ المباراة التي فاز بها على ميلان 3-2 في 2013 عندما اهتزت شباكه بهدف للغاني سولي مونتاري بعد 19 ثانية، علماً بأن أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي باسم باولو بوجي الذي سجل بعد 8,1 ثانية من مباراة فريقه بياتشينزا مع فيورنتينا (3-1) عام 2001.





واكتملت البداية الكارثية عندما احتكم الحكم إلى تقنية الاعادة بالفيديو للتأكد بأن دانييلي روغاني ارتكب خطأ على الوافد الجديد إلى جنوى البلغاري أندري غالابينوف داخل المنطقة، فاحتسب ركلة جزاء بعد حوالي دقيقة من المراجعة والتشاور مع حكام الفيديو ونفذها لاعب نوفارا السابق بنفسه (7).





وهو الهدف الأول للبلغاري البالغ 28 عاماً في الدرجة الأولى الإيطالية، علماً أنه يلعب في إيطاليا منذ عام 2006 لكن في الدرجات الدنيا، وهو مر ببولونيا وليفورنو اللذين لعب معهما في الدرجة الثانية.





لكن يوفنتوس عاد سريعاً إلى أجواء اللقاء عبر ديبالا الذي قلص الفارق إثر لعبها جماعية شارك فيها مواطنه غونزالو هيغواين الذي حولها الى بيانيتش الذي كان صاحب التمريرة الحاسمة وعوض الى حد ما هفوة الهدف الأول لجنوى (13).





وضغط يوفنتوس بعدها وحصل على عدد من الفرص دون أن ينجح في الوصول إلى الشباك، وعندما كان الشوط الأول يلفظ انفاسه الأخيرة تدخلت تقنية الإعادة بالفيديو مجدداً وأهدت يوفنتوس التعادل من ركلة جزاء نفذها ديبالا، وذلك بعدما كشفت الاعادة بأن الصربي داركو لازوفيتش لمس الكرة بيده إثر تسديدة للكرواتي ماريو ماندوزكيتش (3+45).





وفي بداية الشوط الثاني الذي شهد دخول الوافد الجديد الفرنسي بلاز ماتويدي بدلاً من الألماني سامي خضيرة، سجل يوفنتوس هدف التقدم بعد مجهود رائع لكوادرادو الذي وصلته الكرة بتمريرة من ماندزوكيتش، فسيطر عليها بصدره قبل أن يسددها قوسية في الزاوية اليمنى العليا (62).





ورغم بعض المحاولات الخجولة من الطرفين، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما سجل ديبالا هدفه الثالث بعدما وصلته الكرة بتمريرة من هيغواين على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، فتلاعب بالمدافع قبل أن يسددها أرضية في الشباك، مسجلاً ثلاثيته الأولى في الدوري الإيطالي.





ورفع ديبالا رصيده إلى أربعة أهداف في مباراتين بعد أن سجل أيضاً في المرحلة الافتتاحية ضد كالياري (3-0) في مباراة احتسبت خلالها ركلة جزاء ضد يوفنتوس بعد الاحتكام أيضاً إلى تقنية الفيديو لكن بوفون صدها.