غداً.. الأخضر يغادر إلى العين بطائرة خاصة

جدة - الرياضية | Saturday, 26 August 2017 - 22:41 pm

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.





وبدأت الحصة التدريبية التي حضرها عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء عبر مربعات، ثم تمرين التمرير التكتيكي في مساحات متنوعة، لتُختتم الحصة التدريبية بمناورة أجريت على كامل الملعب ركز من خلالها السيد مارفيك على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.





على صعيد متصل اكتفى اللاعب ناصر الشمراني بتمارين خاصة في النادي الصحي.





وسيجري الأخضر مساء يوم غدٍ الأحد حصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الخامسة والنصف، حيث تقرر أن تكون مغلقه عن الإعلام.





من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر الأول مساء يوم غدٍ الأحد عند الثامنة والنصف على متن طائرة خاصة مقدمة من الناقل الوطني "الخطوط الجوية العربية السعودية" عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى مطار العين الدولي بالإمارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض مواجهة الجولة التاسعة أمام منتخب الامارات الشقيق ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018، حيث يترأس بعثة الأخضر عادل عزت رئيس مجلس اتحاد القدم.