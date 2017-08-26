راشفورد وفيلايني يقودان يونايتد للفوز على ليستر سيتي

رويترز - الرياضية | Saturday, 26 August 2017 - 22:17 pm

سجل البديلان ماركوس راشفورد ومروان فيلايني ليقودا مانشستر يونايتد للحفاظ على سجله المثالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 2-0 على ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد اليوم السبت.





وجلس راشفورد بديلاً للفرنسي أنطوني مارسيال لكنه حل بديلاً وقابل ركلة ركنية نفذها هنريخ مخيتاريان بجانب قدمه ليسكنها الشباك في الدقيقة 70 مؤكداً فوز يونايتد في ثالث مباراة له على التوالي هذا الموسم من أصل ثلاثة.





وبدا أن المباراة ستكون محبطة بالنسبة ليونايتد الذي سيطر على مجريات اللقاء لكنه وجد صعوبة في صناعة فرص واضحة، وفشل أصحاب الأرض أيضاً في التسجيل من ركلة جزاء نفذها روميلو لوكاكو في الدقيقة 52 وتصدى لها كاسبر شمايكل حارس ليستر.





وضمن الفريق الفوز قبل ثماني دقائق على نهاية اللقاء بعد أن لعب بديل آخر وهو جيسي لينجارد الكرة داخل منطقة جزاء ليستر ليحولها فيلايني إلى داخل شباك شمايكل.