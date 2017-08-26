ماتياس يطمئن الهلاليين على إصابة العين

الرياض- الرياضية | Saturday, 26 August 2017 - 22:57 pm

شارك الأوروغوياني ماتياس مهاجم الهلال في التدريبات الجماعية اليوم السبت، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة العين الأخيرة، والتي شهدت خروجه مصاباً من المباراة في منتصف الشوط الثاني.



وركّز الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، إذ طبّق الجهاز اللياقي -بالجزء الأول من المران- تدريبات الجري على مسافات مختلفة، وتدريبات بدنية، قبل أن يعمد الجهاز الفني إلى تطبيق تدريبات التمرير والتحرّك بدون كرة، فرض بعدها دياز مناورة على ثلث مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات،



علي ذات الصعيد، واصل الأوروغوياني نيوكولاس ميليسي برنامجه التأهيلي؛ بالجري حول الملعب.



من جهة أخرى، تقرّر أن يخوض الفريق الهلالي مباراةً ودية مع نظيره الاتفاق عند الساعة الـ٠٥:١٥ من مساء يوم الاثنين ما بعد المقبل؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي الأزرق.