أغسطس ورأسية العنبر

متعب العبد الهادي | Sunday, 27 August 2017 - 03:21 am

يلعب المنتخب السعودي بعد غد الثلاثاء رابع مواجهاته في شهر أغسطس عبر تاريخ مشاركاته في تصفيات كأس العالم، وتعد مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية سنة 2005 الأبرز في هذا الشهر، والتي تمكنت فيها السعودية من الفوز هناك في الأراضي الكورية بهدف نظيف، جاء برأسية المهاجم السابق محمد العنبر في ختام التصفيات، وتأهل الأخضر إلى كأس العالم 2006 كآخر مشاركة مونديالية له، وفي ذات الشهر لعب الأخضر مواجهتين في تصفيات 2002 خسر الأولى من إيران بهدفين نظيفين، وفاز بالأخرى على العراق بهدف عن طريق المهاجم السابق عبيد الدوسري.