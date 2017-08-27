تحمل الأراضي الإماراتية عدداً من الذكريات السعيدة والحزينة على المنتخب السعودي، فمنها حصل الأخضر على أول بطولة خليجية بعد عناد طويل وتحديداً سنة 1994، وفيها لعبت السعودية خمس مباريات لم تتعرض للخسارة في أي منها، وتحمل كذ