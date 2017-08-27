الإمارات بالأبيض.. والسعودي يختار الأخضر
أبوظبي ـ هاني السليس | Sunday, 27 August 2017 - 03:23 am
يعقد الاجتماع الفني لمنتخبي الإمارات والسعودية عند الساعة الـ ١٠ صباح غد الإثنين في قاعة الاجتماعات بمدينة الشيخ هزاع بن زايد الرياضية في مدينة العين، والذي ستتحدد من خلاله الألوان الخاصة بمنتخبي الإمارات والسعودية، ويتوقع أن يلعب صاحب الأرض والمستضيف المنتخب الإماراتي بالأبيض، والمنتخب السعودي بالأخضر.
فيما سيعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي منتخبي الإمارات والسعودية الأرجنتيني باوزا والهولندي مارفك عند الساعة الـ ١٢ ظهراً بقاعة المؤتمرات في مدينة الشيخ هزاع بن زايد الرياضية.