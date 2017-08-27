فوز وتعادل يؤهلان المنتخب إلى روسيا

متعب العبد الهادي | Sunday, 27 August 2017 - 03:17 am

في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2002، وقبل ختام التصفيات كان طريق السعوديين صعباً فأصبح لزاماً عليهم الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام العراق وتايلاند، وخسارة إيران مواجهة أمام العراق أو البحريــن وتمكنت السعودية من الفوز في المواجهتين وكانت للبحرين كلمة بتعطيـــل المنتخـــب الإيراني، وضمـــــان التأهـــــل الثالــث فـي تاريخ الأخضر، وفي هذه النسخة فإن السعودية تحتاج لإحراز أربع نقاط في الجولتين المتبقيتين للتأهل دون النظر لنتائج الآخرين وحال تعطله بإحداها فإن عليه انتظار النتائج الأخرى.