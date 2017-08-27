أراضي الإمارات

متعب العبد الهادي | Sunday, 27 August 2017 - 00:00 am

تحمل الأراضي الإماراتية عدداً من الذكريات السعيدة والحزينة على المنتخب السعودي، فمنها حصل الأخضر على أول بطولة خليجية بعد عناد طويل وتحديداً سنة 1994، وفيها لعبت السعودية خمس مباريات لم تتعرض للخسارة في أي منها، وتحمل كذلك الأراضي الإماراتية حدثاً سعيداً آخر بفوزها ببطولة كأس آسيا للمرة الثالثة سنة 1996، في المقابل فإن الإمارات شهدت عدداً من الأحداث الحزينة منها الخروج من تصفيات كأس العالم لنسختي 1982 و1986، وكذلك خسارة نهائي كأس الخليج 2007، وتطمح السعودية إلى تعزيز فرص التأهل للمونديال الروسي من ملعب هزاع بن راشد في نادي العين.