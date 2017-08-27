المدرجات مجانا.. والمنصة للبيع
أبوظبي ـ هاني السليس | Sunday, 27 August 2017 - 03:19 am
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم فتح مدرجات ملعب الشيخ هزاع بن زايد لجماهير منتخبي الإمارات والسعودية بالمجان يوم الثلاثاء في مواجهة الأبيض الإماراتي أمام الأخضر السعودي في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد عن فتح المجال لشراء تذاكر المنصة فقط وعدم توزيعها بالمجان.
من جانب آخر، تقوم رابطة مشجعي المنتخب الإماراتي بتجهيز "تيفو" مشترك خاص بالإمارات والسعودية يتحدث عن الوحــــدة الإماراتيــــة السعودية، على أن تكون المدرجات بالكامل مشتركة بين جماهير المنتخبين.