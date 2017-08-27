غياب "عموري" عن مباراة الإمارات والسعودية

الرياض- الرياضية | Sunday, 27 August 2017 - 18:55 pm

تأكد بشكل رسمي غياب عمر عبدالرحمن "عموري" نجم المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم عن مباراة الإمارات والسعودية المقبلة في تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.



وسيفتقد الأرجنتيني باوزا مدرب الإماراتي لخدمات لاعبه الموهوب في مباراة السعودية، والتي ستقام على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين يوم غدٍ الثلاثاء.



وكان "عموري" قد شارك مع فريقه العين الإماراتي يوم الإثنين الماضي أمام الهلال السعودي، والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبياً، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2018.