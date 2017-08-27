مدرب الإمارات: هدفنا نقاط الأخضر

الرياض - الرياضية | Sunday, 27 August 2017 - 20:08 pm

أكد الأرجنتيني إدجاردو باوزا مدرب الإمارات أن استعدادات الفريق لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا تسير بشكل جيد خاصة بعد انضمام لاعبي العين للمعسكر.





وتلتقي الإمارات، التي تحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بالتصفيات ولديها فرصة ضعيفة في التأهل لملحق التصفيات، مع السعودية بعد غد الثلاثاء بملعب هزاع بن زايد في العين قبل أن تتوجه للأردن لمواجهة العراق في الخامس من سبتمبر المقبل.





وتأخر لاعبو العين في الانضمام لمعسكر المنتخب الإماراتي لانشغال الفريق بإستضافة الهلال السعودي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي وستقام مباراة العودة الشهر المقبل في الرياض.





ونقل موقع الاتحاد الإماراتي على الإنترنت تصريحات عن باوزا :"يوجد تعاون كبير بين الجهاز الفني واللاعبين أثناء التدريبات التي اشتملت على النواحي البدنية والخططية، نولي اهتماماً كبيراً لمواجهتي السعودية والعراق وهدفنا حصد النقاط كاملة من أجل العودة".





وتملك الإمارات عشر نقاط من ثماني مباريات وتتأخر بست نقاط خلف السعودية وأستراليا ولكل منهما 16 نقطة.



وتتصدر اليابان المجموعة برصيد 17 نقطة.





وأعرب المدرب الأرجنتيني عن أمله في أن يحظى المنتخب الإماراتي بمساندة جماهيرية كبيرة خلال اللقاء لمنح اللاعبين الثقة المطلوبة لتحقيق الفوز.