غداً.. مارفيك وباوزا يتحدثان عن المواجهة المرتقبة

الرياض- الرياضية | Sunday, 27 August 2017 - 21:26 pm

يعقد المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبين السعودي (مارفيك) والإماراتي (باوزا) ظهر يوم غدٍ الإثنين في مدينة هزاع بن زايد الرياضية في مدينة العين، وذلك للحديث عن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الثلاثاء المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



ويسبق المؤتمر الصحفي للمدربين، الاجتماع الفني للمباراة الذي سيحدد الألوان الخاصة بكل منتخب، ويتوقع أن يلعب صاحب الأرض والمستضيف المنتخب الإماراتي بالأبيض والمنتخب السعودي بالأخضر.