موناكو وسان جرمان يتوصلان إلى اتفاق بشأن مبابي

باريس - أ ف ب | Sunday, 27 August 2017 - 18:24 pm

توصل موناكو بطل الدوري الفرنسي الكرة القدم وباريس سان جرمان وصيفه الاحد الى اتفاق على انتقال المهاجم الدولي الشاب كيليان مبابي من الاول الى الثاني، حسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية.



وتحدث راديو مونتي كارلو وفرانس اينفو عن اتفاق مقابل 180 مليون يورو، يجعل من مبابي في حال اتمام الصفقة ثاني اغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة الاسباني الى سان جرمان بالذات مطلع الشهر الحالي مقابل 222 مليون يورو.



وكان الفرنسي الاخر عثمان ديمبيلي انتقل من بوروسيا دورتموند الالماني الى برشلونة قبل يومين في عقد بلغت قيمته 105 مليون يورو، ويمكن ان تصل الى 147 مليونا بعد اضافة المكافآت.



وذكرت صحيفة "ليكيب" بدورها ان موناكو وباريس سان جرمان "توصلا الى اتفاق ... بشأن اعارة الدولي الفرنسي الى نادي العاصمة. هذه الاعارة تتضمن خيار شراء اللاعب بقيمة 180 مليون يورو مع المكافآت".



ويجنب حل الاعارة باريس سان جرمان تلقي اي عقوبة في اطار قواعد اللعب النظيف المالي المعتمد من الاتحاد الاوروبي للعبة، والتي تفرض على اي ناد الانفاق بقدر ايراداته فقط.



وفي حال خرق قواعد اللعب النظيف المالي فان العقوبة يمكن ان تصل الى ابعاد الفريق من مسابقات الاتحاد الاوروبي ومنها دوري ابطال اوروبا.



وفي 2014، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبتين منفصلتين على باريس سان جرمان ومانشستر سيتي الانكليزي بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف المالي.



وكان الاتفاق بين الطرفين متوقعا مساء الاحد لان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان استدعى مبابي الخميس الى التشكيلة للمباراتين المقبلتين في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا، وحذره من انه لن يسمح له بالمغادرة لتوقيع عقد او ما شابه.



وقال ديشان "انه يعرف موقفي جيدا. اللاعبون الذين يصلون الاثنين (الى كليرفونتين مقر معسكر المنتخب) سيبقون وسيركزون على المباراتين".



ويقفل باب الانتقالات في فرنسا منتصف ليل الخميس المقبل.



ولم يشرك موناكو مهاجمه في الدوري حتى الان، لكنه تألق في الموسم الماضي وساهم باحراز الفريق لقب الدوري الفرنسي للمرة الاولى منذ عام 2000، وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال اوروبا قبل ان يخرج امام يوفنتوس الايطالي.