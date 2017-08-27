اليوم.. المؤتمر الصحفي للمدربين

| Monday, 28 August 2017 - 00:00 am

أبو ظبي ـ هاني السليس



يعقد المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبين السعودي والإماراتي ظهر اليوم الإثنين في مدينة هزاع بن زايد الرياضية في مدينة العين، وذلك للحديث عن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غداً الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويسبق المؤتمر الصحــــفي للمـــدربين، الاجتماع الفني للمباراة الذي سيحدد الألوان الخاصة بكل منتخب، ويتوقع أن يلعب صاحب الأرض والمستضيف المنتخب الإماراتي بالأبيض والمنتخب السعودي بالأخضر.