الأخضر والأبيض.. ذكريات خالدة

الرياض ـ أحمد الخلف | Monday, 28 August 2017 - 00:00 am

حفلت مواجهات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام الأبيض الإماراتي، في تصفيات كأس العالم، طوال 30 عاماً بالعديد من الأحداث التي يتضمنها هذا التقرير.



إلغاء هدف النعيمة

في أولى المواجهات السعودية الإماراتية، في الـ12 من شهر إبريل عام 1985م، التقى المنتخبان على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 1986م، وأدار المباراة الحكم الأردني محمد السكران، والذي ألغى هدفاً لصالح النعيمة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، حيث استقبل النعيمة الكرة من محمد عبد الجواد وأودعها برأسه في الزاوية اليسرى لحسن علي حارس الإمارات، ولكن الحكم ألغى الهدف، ما استدعى اعتراض النعيمة، والذي تلقى على إثرها بطاقة صفراء.



ضياع الحلم

في الـ 19 من إبريل عام 1985م، أضاع المنتخب السعودي حلم الوصول إلى مونديال المكسيك، بعد خروجه المبكر من التصفيات، بعد خسارته إياباً أمام المنتخب الإماراتي بهدف دون مقابل، سجله فهد خميس من كرة ثابتة، من خطأ احتسبه الحكم المساعد إثر إعاقة حسين البيشي للأخير عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، ليكمل الإماراتيون المباراة بتراجع دفاعي كبير، وتفنن مساعد السويلم وماجد عبد الله في إضاعة الفرص المحققة، لتنتهي المواجهة بهذا الهدف.



أمطار وطرد

في الـ 21 من شهر أكتوبر لعام 1989م، ووسط ظروف جوية سيئة حولت الملعب الوطني في سنغافورة إلى بركة من المياه، والذي احتضن مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي، تلاشت آمال الأخضر في التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا، بعد تعادل المنتخبين سلباً في تلك المباراة، وشهد اللقاء تسجيل هدف إماراتي، ألغاه الحكم الأمريكي فينسينت ماورو، والذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه ماجد عبد الله عند الدقيقة 75، ليكمل الأخضر اللقاء بعشرة لاعبين، ويتراجع بعد هذا التعادل إلى المركز الخامس في المجموعة.



قلب الطاولة

بعد 23 عاماً من المواجهة الأولى بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم، حقق الأخضر فوزه الأول على الإمارات، وكان ذلك في لقائمها في سبتمبر 2008، ضمن الدور الرابع لتصفيات كأس العالم 2010، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور 15 ألف متفرج، واستطاع يومها الثنائي عبده عطيف وأحمد الفريدي أن يضعا بصمتهما على المباراة، عندما قلبا نتيجة الشوط الأول التي انتهت بتقدم الأبيض بهدف دون رد، ليردا بقوة عند الدقيقتين 69 و 73 بهدفين، حسما بهما المباراة.



رأسية هزازي

وسط حضور جماهيري تجاوز 70 ألف متفرج على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في إبريل 2009، استطاع الأخضر أن يعود مجدداً للفوز على الإمارات، عندما قلب تأخره بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الشوط الثاني، وأتى هدف الحسم برأسية نايف هزازي قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، ليتقدم الأخضر إلى المركز الثالث في المجموعة خلف كوريا الشمالية وبفارق الأهداف عنها.