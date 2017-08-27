نحترم منافسنا لكن الفوز لنا

تغطية - حسين هتاش وخالد رشيد | Monday, 28 August 2017 - 00:00 am

وصف حسين المقهوي لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة المنتخب الإماراتي غدا الثلاثاء بالمفصلية والمهمة في مسيرة الأخضر نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال: "نحترم المنتخب الإماراتي، ولكننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد جماهيرنا التي نأمل أن نهديها بطاقة التأهل إلى المونديال".

وأشار المقهوي إلى أن عدم مشاركة أي لاعب من القائمة الحالية للمنتخب في كأس العالم سيكون حافزا كبيرا لهم لتقديم الأفضل في آخر مباراتين بالتصفيات، مشددا على أن طموحهم كلاعبين أن يكونوا خير سفراء للوطن".