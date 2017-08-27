الخالد: مارفيك واقعي وقائمته صعبة

أبوظبي ـ هاني السليس | Monday, 28 August 2017 - 00:00 am

وصف عبدالعزيز الخالد المدرب السعودي مواجهة الأخضر السعودي أمام منتخب الإمارات بالصعبة مشيرا إلى قوة المباراة وصعوبتها خاصة كونها تأتي في بداية الموسم بالنسبة للمنتخبين قائلا: " الأسماء المختارة منطقية تماما والمدرب مارفيك واقعي ينشد الانسجام وعدم التغيير الذي يربك المجموعة حتى وإن تراجع أداء بعض اللاعبين مع أنديتهم لكن تكفي ثقة المدرب فيهم ودورهم في إثبات الوجود وأن يكونوا على مستوى هذه الثقة".

وأضاف: "لست مع ضم أي لاعب وبسهولة يعني الإبداع في مباراة أو مباراتين ليس معيارا لضم اللاعب". وبين الخالد أن الأهم هو الاستقرار على مجموعة محددة لاستمرار الانسجام وخلق الجو الأسري والروح الجماعية التي تغطي بعض القصور في الجوانب الفنية.