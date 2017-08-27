بقي 90 دقيقة في الملعب

تغطية - حسين هتاش وخالد رشيد | Monday, 28 August 2017 - 00:00 am

أبدى عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ثقته في قدرة لاعبي الأخضر السعودي على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الإماراتي، مؤكدا أن كل شيء يسير على ما يرام وبحسب الخطة الموضوعة من الجهاز الفني.

وأضاف: "بقي ٩٠ دقيقة في الملعب وأنا متفائل كثيراً بالفوز والحصول على النقاط الثلاث"، مشيرا إلى أنه كان هناك اتفاق من وقت مبكر أن يبدأ دوري المحترفين السعودي قبل استحقاق الأخضر في التصفيات وليس كما يحدث في الدوري الإماراتي الذي لم يبدأ بعد وهذه النقطة تخدمنا كثيراً في مواجهة الغد.