الرئيس والمدرب.. اجتماع حاسم

هاني السليس | Tuesday, 29 August 2017 - 00:00 am

اطمأن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على التحضــــيرات الأخيرة للمنـتـخب الأول وذلك بعد أن تواجد في تدريبــات اللاعبين الأخيرة أمس على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية استعداداً لملاقاة نظيره الإماراتي في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن التصفيـات الآسيوية المؤهلة لمونــديال روسيا 2018 م، وشوهد عزت وهو يتبادل أطراف الحديث مع الهولندي مارفيك مدرب المنتخب للاطمئنان على جاهزية اللاعبين للمواجهة المنتظرة مساء اليوم.