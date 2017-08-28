الهولندي يحول تدريب الأخضر إلى الترفيه

هاني السليس | Tuesday, 29 August 2017 - 00:00 am

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الإثنين تحضيراته على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، استعـدادًا لمواجهة نظيره الإماراتي على نفس الملعب اليوم الثلاثاء ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

واستهل الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأخضر السعـودي الحصة التدريبيــة بالجري حول الملعـــب، تلا ذلك تمـــارين الإحماء، ثم أجرى اللاعبون تمرينا على التمرير المتنوع بالكرة، عقب ذلك طبق المدرب الهولندي عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، قبــل أن يخــتـتم المران بإجراء مناورة على نصف مساحة الملعب بعد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في تدريب طغى عليه الترفيه.

وشهدت التدريبات مشاركــة جميع اللاعبين ما عدا اللاعب محمد البريك الذي اكتفى بحصة تدريبية خاصة في النادي الصحي.

وحضر المران الأخير للأخضر السعـــودي عادل عزت رئيــس مجلس إدارة الاتحاد السعـــودي لكرة القدم وعادل البـــطي الأمـين العام للاتحاد.