قطعنا نصف المشوار إلى روسيا

هاني السليس | Tuesday, 29 August 2017 - 00:00 am

أوضح الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي أهمية المباراة أمام منتخب الإمارات التي تقام اليوم ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العــالم 2018. وقــــال مارفيـك خلال المــؤتـــمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أقيــم ظهر أمس الإثنين: "المواجهةــ تمثل أهميـــة كبيرة لنا كــون نقاطها ستساهـم في زيادة حظوظنا في التأهل لكأس العالم، فـقد عملنا طوال الفترة الماضية باتزان كبير من أجل أن نكون في كامل جاهزيتنا والمنافسة بقوة على نقاط المواجهة".

وأوضح مارفيــــك أن الضغط جزء لا يتجـزأ في رياضة كرة القدم، موضحًا بأنهم اعتادوا على العمل تحت الضغط، مشيــرًا أن المنتخب لم يحسم التأهل حتى الآن فما تم إنجازه هو 50‎‎ في المئة فقط.

وأضـــاف: "عـمـلـنـا طوال الفترة الماضيــة على المحافظة على طريقة لعبنا بثبات على مستــوى الأداء الفني فمواجهتنا لن تكن سهلة كون المنافس لازال يمتلك حظوظ التأهل على الرغم من الفارق النقطي الذي بيننا لذلك أتوقع بأن المواجهة ستتسم بالحماس و الإثارة".

ورفــض بــــيرت فان مارفــيــك الحـــديث عن مواجهــــة منـتـخب اليـــابان و قال : لن أتحدث عن مواجهـتـنا المقبــلة أمام منتخب اليابان مبينًا أن حديثه هنا وتركيزهم على مواجهة الإمارات.

وعن جاهزية اللاعب نواف العابد ومحمد البريك رد قـــائلًا: "نواف العابد جاهز و لم تعد هناك أية إصابة يعاني منها أما بالنسبـــة لمحمد البريك فلــديه إصابة في كاحل القادم ولن يكون جاهزًا لهذه المواجهة.