الطريق إلى العين يمر عبر “البطحاء”

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Tuesday, 29 August 2017 - 00:00 am

يشهد الطريق الدولي المؤدي إلى منفذ البطحاء الذي يبعد عن الهفوف 270 كم، ومن ثم منفذ الغويفات التابع لدولة الإمارات اليوم، زحفا جماهيرا سعوديا لمساندة منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي، في المواجهة التي تقام على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018م.

واعتادت الجماهير السعودية على قطع المسافات لمساندة الأخضر أو الأندية السعودية في كافة المواجهات التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مميزة، لتؤكد قوة تأثير الجمهور السعودي في الملاعب الإماراتية.

يشار إلى أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن تخصيصه ما يقارب 4000 مقعد للجماهير السعودية الراغبة في حضور لقاء اليوم.