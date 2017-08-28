“مو كل مرة تسلم الجرة يا مارفيك”

جدة ـ ماجد هود | Tuesday, 29 August 2017 - 00:00 am

أبدى يوسف خميس المدرب الوطني تخوفه من إعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإماراتي اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح لـ"الرياضية": "أنا قلق جداً من الإعداد البدني للاعبين، فضلا عن ضم عدد من اللاعبين المصابين الذين لم يشاركوا مع أنديتهم في الجولتين الأولى والثانية من دوري المحترفين السعودي، ولكن علينا أن نتفاءل مع أن المدرب الهولندي مارفيك يأتي قبل مباريات المنتخب بأسبوع وهذه مدة قليلة في مرحلة مهمة من مشوار المنتخب السعودي نحو بلوغ المونديال"

وأضاف: "عندما كنا ننتقد مارفيك سابقاً يقولون أنظر الرجل يقدم الفوز في كل مباراة وبات قريباً، وأنا أقول: مو كل مرة تسلم الجرة خاصة أن الانتصارات السابقة ممكن تفقدها في المباراتين المقبلتين وكأنك لم تفعل شيئا، خاصة أن لاعبي شرق آسيا هم الآن في نهاية الثلث الثاني من الدوري، بمعنى أنهم جاهزون بدنياً وفنياً، ناهيك عن أن المنتخب الإماراتي أجهز لأن مدربه موجود عندهم منذ فترة، ومثال على ذلك الحارس ياسر المسيليم من المؤكد أنه يعاني نفسياً في فريقه حالياً بعد قدوم محمد العويس، وتأتي أنت وتختار المسيليم الاحتياط ولا تختار العويس".