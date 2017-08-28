العابد ضمن 12 لاعبا مؤثرا

| Tuesday, 29 August 2017 - 00:00 am

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نواف العابد لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضمن 12 لاعبا توقع أن يلعبوا دورا مؤثرا مع منتخبات بلادهم في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت: "قدم نواف العابد مستويات قوية مع منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم، حيث سجل أربعة أهداف في خمس مباريات، كان من ضمنها هدف الفوز في المباراتين أمام تايلاند والعراق، كما سجل في المباراة أمام الإمارات (3ـ0).

وأضاف: "يمتاز نواف العابد البالغ من العمر 27 عاماً بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز كالجناح وكمهاجم ثان إلى جانب خط الوسط، وهو يطمح بمواصلة التألق في آخر مباراتين من التصفيات".