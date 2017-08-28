الجيل الحالي يستحق الوصول إلى المونديال

الرياض ـ خالد رشيد | Tuesday, 29 August 2017 - 00:00 am

أوضح محمد الشلهوب لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن ثقته في لاعبي المنتخب السعودي وتوقعه بكسب مواجهة المنتخب الإماراتي مساء اليوم، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، كما أكد على استحقاق لاعبي الجيل الحالي المشاركة في مونديال روسيا.

وقال لـ"الرياضية": "أتمنى الفوز لمنتخبنا السعودي مساء اليوم والاقتراب أكثر من حلم المونديال، المباراة لن تكون سهلة والأبيض الإماراتي سوف يقاتل على بصيص الأمل لديه، ولكنني أثق كثيرا في لاعبي المنتخب على تقديمهم مستوى كبير في المواجهة وحصد النقاط الكاملة وإسعادنا بالفوز".

وأضاف: "لاعبو الجيل الحالي للأخضر يستحقون اللعب في كأس العالم، فهم يملكون إمكانيات كبيرة، وكانوا نجوم التصفيات بتقديم مستويات رائعة وتحقيق نتائج إيجابية، وأنا أثق فيهم تمام الثقة بتشريفنا في مونديال روسيا بمشيئة الله.