السعودي بالأخضر .. والإماراتي يرتدي الأبيض

العين - هاني السليس | Tuesday, 29 August 2017 - 00:00 am

تقرر أن يرتدي لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اللون الأخضر، في مباراتهم أمام المنتخب الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، فيما يرتدي منتخب الإمارات اللون الأبيض.

وكان الاجتماع الفني الذي عقد صباح أمس قد تناول كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة، وشدد مراقب المباراة على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، متمنياً للمنتخبين التوفيق في المباراة.

وحضر الاجتماع إبراهيم النمر الأمين العام بالوكالة لاتحاد الإمارات لكرة القدم ويون مون شين من هونج كونج مراقب المباراة، والأردني ناصر درويش مراقب الحكام وطاقم الحكام الكوري، وممثلا المنتخبين.