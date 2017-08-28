المونديال يحتاج إلى مقاتلين

الأحساء- عادل الدحيلان | Tuesday, 29 August 2017 - 00:00 am

حذر التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من تغيير الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، مؤكدا أن هذا التغيير سيعطي دافعا أكبر للاعبي منتخب الإمارات في مباراة اليوم الحاسمة، غير أنه شدد على أن اللاعب السعودي عندما يكون أمامه هدف كبير يريد تحقيقه مثل كأس العالم سيكون في الموعد.

وأشار الجبال إلى أن هدف الوصول إلى المونديال يحتاح للاعبين من النوعية المقاتلة لتحقيقه، وأوضح لـ"الرياضية" ":”بلا شك أن تغيير الأجهزة الفنية يكون له ردة فعل كبيرة لدى اللاعبين، وعموما المباراة مكشوفة والمنتخبان يملكان عناصر مهارية تملك خبرة كبيرة".

وأضاف :"الوصول إلى كأس العالم ليس حلما صغيرا بل هو حلم كل لاعب في العالم، وفي تصوري فإن المباراة تحتاج للقتال داخل الملعب، مع وجود انضباطية في التعليمات الفنية".

واختتم تصريحاته قائلا :”السعوديون قادرون على تجاوز هذه المباراة في حالة الانضباط الكامل خلال المباراة".