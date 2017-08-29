الرياضية ترصد النتائج المتوقعة في جولتي الحسم

الدمام ـ خالد الشايع | Tuesday, 29 August 2017 - 01:38 am

تترقب القارة الصفراء، أكبر قارات العالم، الإعلان الرسمي للمنتخبين المتأهلين عن المجموعة الآسيوية الثانية التي تضم أقوى المنتخبات الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، في ظل التقارب النقطي بين المنتخبات المتنافسة قبل النهاية بجولتين.

حيث يتصدر منتخب اليابان قائمة الترتيب برصيد 17 نقطة، في حين يقف خلفه منتخبا السعودية وأستراليا ورصيد كل منهما 16 نقطة، ومن ثم الإمارات صاحبة الأمل الضعيف برصيد 10 نقاط وأخيرا كل من العراق خمس نقاط وتايلاند نقطتين بأمل مفقود بشكل نهائي.

جولة الحسم

وستكون الجولة التاسعة التي ستقام منافساتها اليوم الثلاثاء والخميس المقبل بمواجهتين من العيار الثقيل، فيواجه المنتخب السعودي مضيفه منتخب الإمارات في مباراة تم تقديمها يومين بدواعي عدم إقامتها في يوم الحج الأكبر، في حين تستضيف اليابان المتصدر منتخب أستراليا في طوكيو. وسيعلن اليابانيون بشكل رسمي تأهلهم إلى المونديال في حال تخطيهم منتخب أستراليا بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، وعلى العكس سيتأهل الأستراليون إلى النهائيات شريطة خسارة السعودية من الإمارات، أما السعودية فعليها أن تكسب الإمارات أولا ومعرفة نتيجة طوكيو من أجل خوض المباراة الأخيرة أمام اليابان بفرصتي الفوز أو التعادل، في حين يتبقى بصيص من الأمل للإماراتيين بحثاعن خوض الملحق شريطة الفوز بأهداف غزيرة لكسر فارق الأهداف مع السعودية على أن تخسر الأخيرة مواجهتي أبوظبي وجدة الأخيرتين.



نتائج متوقعة

ترصد "الرياضية" النتائج المتوقعة في جولتي الحسم الآسيويتين والحالة التي ربما تؤول إليها نتائج المنتخبات الأربعة في ظل شراسة التنافس بين الثلاثي، حيث ستكون مواجهات أبوظبي وطوكيو وجدة وسيدني الإعلان الرسمي لتواجد المنتخبين في المونديال الروسي.