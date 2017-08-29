الاتحادان السعودي والإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية

العين- الرياضية | Tuesday, 29 August 2017 - 20:48 pm

قدّم عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، درعاً تذكارياً لمروان بن غليطة المهيري رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بين شوطي مباراة الإمارات والسعودية، وذلك تقديرًا للعلاقة بين الاتحادين.



وكان اتحاد الكرة الإماراتي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للجماهير السعودية في لقاء المنتخبين اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد من 2000 إلى 4000 مقعد، وتوزيعها مجانًا على الجماهير السعودية.



وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هذه المبادرة ليست مستغربة على أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الكرام، مبيّنًا أن ذلك دليل عمق العلاقة بين أبناء البلدين.



بدوره، قدم مروان بن غليظة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم درعاً تذكارياً لعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.