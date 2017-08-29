الأخضر يتعثر أمام الإمارات في الجولة ما قبل الأخيرة

العين - الرياضية | Tuesday, 29 August 2017 - 21:23 pm

خسر الأخضر السعودي مباراة الجولة ما قبل الأخيرة أمام نظيره المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.



وتقدم الأخضر السعودي عند الدقيقة 20 عن طريق اللاعب نواف العابد، قبل أن يسجل علي مبخوت هدف التعادل لصالح المنتخب الإماراتي عند الدقيقة 22، فيما استطاع اللاعب أحمد خليل من تسجيل هدف التقدم للمنتخب الإماراتي عند الدقيقة 60، واستمرت النتيجة بتقدم المنتخب الإماراتي حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الإمارات بنتيجة 1/0.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد المنتخب السعودي عند النقطة 16 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد المنتخب الإماراتي إلى النقطة الـ13 في المركز الرابع.



وتقام الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل، حيث يواجه المنتخب السعودي نظيره اليابان، على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، فيما يواجه منتخب الإمارات نظيره العراقي على ملعب عمان الدولي.