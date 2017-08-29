تشيلسي يتعاقد مع شقيق هازارد

الألمانية - الرياضية | Tuesday, 29 August 2017 - 21:55 pm

تعاقد نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع كيليان شقيق نجمه البلجيكي إدين هازارد.



وانتقل كيليان (22 عاماً) إلى تشيلسي، قادماً من أويبست البلغاري وسيلعب في فريق الشباب بالنادي.



وسبق لهازارد الصغير اللعب في رويال وايت ستار بروكسل، وزولت وارجم البلجيكيين قبل الانتقال إلى أويبست في 2015.



وسجل كيليان أربعة أهداف خلال 42 مباراة مع أوبيست.



وبات كيليان ثالث فرد من عائلة هازارد يلعب في صفوف تشيلسي بعد إدين هازارد وشقيقه ثورجان الذي انتقل إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.