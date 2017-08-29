ياسر القحطاني: ادعموا الأخضر.. وسنكون في روسيا

الرياض - الرياضية | Tuesday, 29 August 2017 - 23:02 pm

طالب ياسر القحطاني لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وفريق الهلال بدعم لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الحاليين في المواجهة التي ستجمعهم مع اليابان في الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.



وقال قائد الهلال في تغريدة على صفحته في بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " خسرنا مباراة مهمة صحيح .. ماكان يومنا .. ولكن لازال الأمل بأيدينا بإذن الله .. دعونا نكن داعمين في أهم مرحلة .. الأمل في نجومنا كبير وهم قدها".



وكان الأخضر السعودي قد خسر مواجهة الإمارات اليوم الثلاثاء بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.