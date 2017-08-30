الحظ أملنا في مواصلة المشوار

العين ـ هاني السليس | Wednesday, 30 August 2017 - 00:00 am

أوضح الأرجنتيني باوزا مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم أن لاعبيه استحقوا الفوز على المنتخب السعودي لأنهم كانوا منظمين داخل المستطيل الأخضر، وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا بتكتيك عالٍ، واللاعبون كانوا مدركين لأهمية المباراة وقدموا كل ما طلب منهم على الرغم من الظروف والإصابات التي مرت على المنتخب في الفترة الماضية"، مبيناً أن حظوظ المنتخب الإماراتي في التأهل ما زالت قائمة على الرغم من صعوبتها لكن يجب على اللاعبين التركيز في مواجهة العراق وتحقيق الفوز ومواصلة المستوى الذي قدموه في مواجهة السعودية.

وأضاف "أمامنا تحدٍ ولا بد على الجميع في المنتخب الإماراتي تقبله، والعمل من أجل تحقيق الهدف والعبء الأكبر يقع على اللاعبين، لأن أي لاعب لا يعطي جهداً أكثر ويسعى لإثبات نفسه في المنتخب الإماراتي سيكون خارج قائمة الأسماء".

وتمنى باوزا أن يخدمه الحظ وتلعب نتائج المواجهات المقبلة في صالحه.